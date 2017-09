Özgecan Aslan Davası" Sanığı Yeniden Hakim Karşısında

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan davasında cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Fatih Gökçe, hakkında "cinsel saldırı suçundan" verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı.



Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan davaya, Fatih Gökçe, Osmaniye'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'ın aileyi temsilen geldiği duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri de izliyor.



Duruşma sanığın ve ilgili kişilerin savunmalarıyla devam ediyor.



Kadın örgütleri tepkili



Dava öncesi Tarsus Adliye bahçesinde toplanan çeşitli kadın örgütleri sanığa tepki gösterdi.



KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Betül Yanılmaz, dava öncesi Tarsus Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu anımsattı.



KADEM olarak takipçisi oldukları davadaki hukuk mücadelesi sonucu, yerel mahkeme tarafından tüm sanıklara üst sınırdan ceza verildiğini ve indirim uygulanmadığını anımsatan Yanılmaz, şöyle konuştu:



"Bu karar tüm diğer benzer diğer davalara emsal nitelikte olarak insanlığa kasteden şiddet vakalarında faillere hiçbir tolerans gösterilmeden ceza verilmesinin altını çizmişti. Ancak Yargıtay, sanık Fatih Gökçe hakkında öldürme suçundan verilen cezayı onaylarken cinsel saldırı suçundan dolayı verilen hapis cezasını delil yetersizliği gerekçesiyle bozdu. Oysa dosyadaki tüm deliller, birlikte değerlendirildiğinde sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılması için yeterli olduğu görülmektedir. Zira yerel mahkemece ortaya konan durumdan da anlaşılacağı gibi sanığın cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak için diğer sanıklarla birlikte bu cinayeti işlediği açıktır. Şüphesiz hiç kimse, bir başkasının işlediği bir suçu ortadan kaldırmak için böylesine hunharca bir cinayete ortak olamaz. Yargıtay kararının çizdiği bu tablo, olağan hayat akışına aykırıdır. Bu sebeple bugün, burada adaletin yerini bulması adına yerel mahkemenin kararına direnmesini bekliyoruz."



KADEM üyesi grup, ellerindeki dövizlerle adliye bahçesinde bir süre bekledi.



Olay



Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü.



Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2015'teki duruşmada, sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.



Baba Necmettin Altındöken'i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe'nin ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.



Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe hakkında, "adam öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle bozmuştu.