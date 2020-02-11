Özgecan Aslan Başkent'te anıldı
Haberler » Güncel » Özgecan Aslan Başkent'te anıldı - Haber

Özgecan Aslan Başkent'te anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.

11.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:07
Özgecan Aslan Başkent'te anıldı

'in ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.


Özgecan Aslan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta anıldı. Aslan'ın adının verildiği ağacın önünde toplanan bir grup, Özgecan Aslan'ı karanfillerle andı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler