Özgecan Aslan Başkent'te anıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.
11.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:07
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında Başkent'te anıldı.
Özgecan Aslan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta anıldı. Aslan'ın adının verildiği ağacın önünde toplanan bir grup, Özgecan Aslan'ı karanfillerle andı. - ANKARA
Kaynak: İHA