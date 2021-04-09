Özge Ulusoy müjdeyi verdi

Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün Etiler'de alışveriş turundaydı. Ulusoy, sevenlerine müjdeyi verdi

Zarif giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Özge Ulusoy, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İÇİME ÇOK SİNDİ"

Sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade eden Ulusoy, "Yarın set başlıyor, romantik komedi tadında bir film olacak. Yıllardır güzel bir projede rol almak istiyordum. Bu proje içime çok sindi." dedi.

'GELEN YORUMLAR BENİ ÇOK GÜLDÜRDÜ'

Film hakkında detay vermekten kaçınan Ulusoy, kafasına çöp poşeti geçirerek kıyafetini giymesiyle ilgili olarak, "Gelen yorumlar beni çok güldürdü. Normalde bu işlemi eşarpla falan yapıyoruz. O gün orada bir şey bulamayınca çöp poşetiyle yapmak zorunda kaldım. Sonuçta 3-4 kıyafet değiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin