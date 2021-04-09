Özge Ulusoy müjdeyi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özge Ulusoy müjdeyi verdi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Özge Ulusoy müjdeyi verdi

Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün Etiler'de alışveriş turundaydı. Ulusoy, sevenlerine müjdeyi verdi

Zarif giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Özge Ulusoy, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İÇİME ÇOK SİNDİ"

Sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade eden Ulusoy, "Yarın set başlıyor, romantik komedi tadında bir film olacak. Yıllardır güzel bir projede rol almak istiyordum. Bu proje içime çok sindi." dedi.

'GELEN YORUMLAR BENİ ÇOK GÜLDÜRDÜ'

Film hakkında detay vermekten kaçınan Ulusoy, kafasına çöp poşeti geçirerek kıyafetini giymesiyle ilgili olarak, "Gelen yorumlar beni çok güldürdü. Normalde bu işlemi eşarpla falan yapıyoruz. O gün orada bir şey bulamayınca çöp poşetiyle yapmak zorunda kaldım. Sonuçta 3-4 kıyafet değiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Ahmet Kural Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özge Ulusoy müjdeyi verdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:15:03. #1.15#
title