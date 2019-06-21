Özge Ulusoy kimdir, kaç yaşında?

Bir dönem Hacı Sabancı ile birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen güzel model, şu sıralar yurt dışından yaptığı eşsiz paylaşımlarla sosyal medyanın dilinde. Özge Ulusoy hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde...

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

İlkokul eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti. Üniversitenin üçüncü sınıfında yatay geçiş yaparak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde Klasik Bale Bölümü'nden mezun olmayı başardı.

EĞİTİM HAYATINA DEVAM ETTİ

Miss Turkey 2003 ikincisi olduğu ve profesyonel mankenliğe adım attığı sırada eğitim hayatına da yeniden başladı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü'nü kazanıp eğitimine ikinci bir üniversite okuyarak devam etti ve 2007 yılında mezun oldu.

PANAMA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Amerikan Elite Modellik Ajansı'nın 2001 yılında düzenlediği Elite Model Look'a katılarak üçüncülük elde etti. 2003 yılında Miss Turkey'de ikinci seçildi. Panama'da gerçekleştirilen Kainat Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil eden Ulusoy, modacı Uğurkan Erez ile tanışarak profesyonel modelliğe adım attı.

''ARKA SOKAKLAR'' DİZİSİNDE OYNADI

Özge Ulusoy, 2007'de ''Senin Uğruna'' dizisinde Rafet El Roman ile başrolde oynadı. Modellik serüvenine de hız kesmeden devam eden model, 2006 yılında ilk sezonda daha sonra 2008 yılında üçüncü sezonda, Arka Sokaklar adlı dizide rol almaya başladı.

SURVİVOR YARIŞMASINA KATILDI

Ferruh Taşdemir 2010 yılında bir gün süren olaylı evliliği ile adından söz ettirmeyi başaran Ulusoy, aynı yıl ''Ateşe Yürümek'' adlı dizisinde rol aldı. 2011 yılında ilk sinema filmi deneyimi olan ''Kutsal Damacana: Dracoola''da başrolde oynadı. Aynı zamanda çeşitli kliplerde de yer buldu.

İlker İnanoğlu ile yıllarca birliktelik yaşayan Özge Ulusoy, Survivor yarışmasına katılarak 5'incilik elde etti. Survivor'un ardından, ''Bugün Ne Giysem?'' yarışmasında Uğurlu Oda'yı yönetti ve sonrasında jüri koltuğuna geçti.