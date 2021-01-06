Özge Ulusoy: Faruk'la saklanmıyoruz
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Özge Ulusoy: Faruk'la saklanmıyoruz

06.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:29
Özge Ulusoy: Faruk'la saklanmıyoruz

? Podyumlara veda etmeyi planladığınız bir tarih var mı?Vücudum izin verdiği sürece böyle bir planım yok. Hep beraber yaşayıp göreceğiz.

? Podyumlara veda etmeyi planladığınız bir tarih var mı?

Vücudum izin verdiği sürece böyle bir planım yok. Hep beraber yaşayıp göreceğiz.

? Pandemi nedeniyle ertelediğiniz ve pandemi bittikten sonra yapacaklarınız neler?

Anne ve babama sarılıp 40 dakika ayrılmadan durmak istiyorum. Bir de şöyle maskesiz, Boğaz'da doya doya yürümek istiyorum.

FARUK'LA SAKLANMIYORUZ

? Uzun süredir işadamı Faruk Çolakoğlu'yla berabersiniz. İlişkiyi göz önünde yaşamanın kariyerinizi olumsuz etkileyeceği düşüncesinde misiniz?

Hiç öyle bir düşüncem yok. Öyle stratejik düşünceler benden çok uzak. Adı üzerinde "özel hayat" o benim özelim ve özel olarak kalmasını istiyorum. Olabildiğince ki çok da gözlerden uzak değiliz aslında... Kaçmak ya da saklanmak gibi bir durumumuz yok. İşlerimiz ikimiz için de çok önemli. Onlarla anılmayı tercih ediyoruz.

? Aşkı nasıl tarif edersiniz?

Bulması çok zor olan ama kıymetli bir his. Aşk benim için de çok kıymetli.

Kaynak: Hürriyet

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