Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi
Haberler » Magazin » Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi - Magazin

Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi

ANTALYA'da, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020'nin ikinci gün defileleri göz doldurdu.

07.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:42
Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi

'da, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020'nin ikinci gün defileleri göz doldurdu. Moda etkinliğinde ünlü manken- oyuncu , podyuma gelinlikle çıktı.

Antalya'da beş yıldızlı bir otelde EMY Organizasyon & Ajans tarafından gerçekleştirilen Antalya Fashion Week'in ikinci gününde Azerbaycan asıllı Türk moda tasarımcısı Shervin Najafpour, Belaruslu modacı Kati Beyaz ve Neslişah Yılmaz'ın 2020 koleksiyonları tanıtıldı. Ünlü manken- oyuncu Özge Ulusoy, moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz'ın tasarladığı gelinlikle ve abiyeyle podyuma çıktı. 'Peri Masalı' isimli ilkbahar yaz koleksiyonunu tanıtan Özge Ulusoy, defilenin açılışını tek omzu açık abiye elbiseyle yaptı. Kendisine eşlik eden mankenlerle birlikte podyumu renklendiren Ulusoy, finalde üst bölgesi dantel işlemeli gelinlik giydi. Antalyalı moda tutkunlarının meraklı bakışları altında podyum yürüyüşünü tamamlayan Ulusoy, toplu fotoğraf çekiminin ardından İstanbul'a döndü.Gecede Azerbaycan asıllı Türk moda tasarımcısı Shervin Najafpour ile meslektaşı Kati Beyaz tarafından hazırlanan abiyeler de tanıtıldı. Antalya Fashion Week organizatörü Eda Meltem Yılmaz, moda etkinliklerini final defilesiyle tamamladıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler