Özge Ulusoy'a Soğuk Duş! Katıldığı Söyleşide Salon Bomboş Kaldı
Bir dönem Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Özge Ulusoy'un Bursa'da katıldığı söyleşi ilgi görmedi. Büyük hayal kırılığı yaşayan ünlü model, AVM'yi terk etti.
Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy hafta sonu Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katıldı.
SADECE 34 KİŞİ VARDI
Ancak günlerce tanıtımı yapılan organizasyona beklenen ilgi gösterilmedi. Toplam 34 kişinin olduğu söyleşideki kalabalığın da Bursa'nın yerel gazetecileri ve mağaza sahiplerinden oluştuğu öğrenildi.
10 DAKİKA KALABİLDİ
Yaşanan bu gelişme üzerine organizasyon yetkilileri söyleşi için seyirci toplamak zorunda kaldı. Büyük şok yaşayan ünlü manken de 10 dakika kaldığı etkinlik sonrası hızla AVM'yi terk etti.
YORUMLAR (48)
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Hiç kafaçalışmıyo iç.çamaşırlarını hediye edeceğini söyleseydi söyleşi sonrası en az 100 katı kişiyi toplayabilirdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tvde gördüğümüz ünlülerin çoğu parayı kaybedip bunalıma gircek.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet ünlü düşünür aydinimiz özge hanim ilgi görmedi ayıp yaniCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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o 34 kişi bile fazla . . . bu para şan şöhret müptelası kadına. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu kim ismini ilk defa duydumCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır