Özge Ulusoy'dan estetik açıklaması

Manken Özge Ulusoy (39), önceki gün bir estetik merkezinin açılışına katıldı. Sık sık estetik yaptırdığı yönündeki haberler le gündeme gelen Ulusoy, muhabirlerin, "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"ESTETİKTEN NİYE KORKAYIM?"

Özge Ulusoy, "Yok, hayır. Estetikten niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam. Herkes ihtiyacı olduğu için yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip, mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafınız da, toplum da mutlu olur. O yüzden herkes mutsuz olduğu her şeyi yaptırsın." diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Özge Ulusoy ile iş insanı Faruk Çolakoğlu'nun ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt veren Ulusoy, "Ayrılmadık. Hatta geçen hafta Faruk ile tatildeydik. Nazara inandığım için ilişkimizi göz önünde yaşamıyoruz. Ayrılmadık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"EVDE HİNDİ YİYECEĞİZ"

2022'ye İstanbul'da evde erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ile birlikte gireceğini söyleyen Ulusoy, "Evde hindi yiyeceğiz, film izleyeceğiz. Gerçekten öyle çok kalabalıklara karışmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, "2022'de sizi gelinlikle görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Kısmet bu işler, hayırlısı..." cevabını verdi.

Öte yandan yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söylemişti. Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı." demişti.