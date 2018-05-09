Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcı "Pişmanım" Deyip Serbest Kaldı
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı, "Pişmanım" diyerek serbest kaldı.
Sosyal medya hesabından "Yeğenime kötü muamelede bulunan bu kadını bulun" şeklinde paylaşımlarda bulunan Özge Özpirinçci de bakıcının yakalanması için takipçilerinden yardım istemişti. Kısa sürede yayılan paylaşımının ardından bakıcı kadın kısa süre içinde yakalandı.
KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi, ardından da bakıcının açık kimliğini tespit etti. "Hatice" ismini kullanan Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva Tuzla'da gözaltına alındı.
"ANNESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.
SERBEST BIRAKILDI
Türkiye'ye 13 Kasım 2016'da giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva gözaltına alınarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ergasheva adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
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Dağdan inen adam pişmanım deyip inebiliyorsa buda pişman olabilir kanımca. Bende çok pişmanım bunu yazdığıma ama günümüz şartları ne yazık ki. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bence o bakıcı kadın özgeyide bir güzel paralamalıydı. hatta bu ve bunun gibi vatan haini domuz eniklerinide beraber.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kalpsiiiiiiiiizzzz kendi cocuğu olsa nasil davranir acaba baskasinin cocuguna bunu yapan !!!!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Tam beş senelik evliyim iki tane de cocugum var. Değil bakıcı ya emanet etmek yeri geliyor arabama anneme güvenemiyorum. Onlar bize Allah in emaneti çocuğumla geçirdiğim bir dk değil paraya dünyaya değişmem.Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırNUMBİA: Asalak gibi koca parası yiyince böyle boş yapmak kolay.Tüm 15 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır