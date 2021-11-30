Özge Özpirinççi'nin bebeğinin ismi ne? - Haberler
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Özge Özpirinççi'nin bebeğinin ismi ne?

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Özge Özpirinççi'nin bebeğinin ismi ne?

Kadın, Aşk Yeniden ve Fİ gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, annelik sevinci yaşadı. Güzel haberi duyan hayaları bebeğin cinsiyetini ve ismini merak etti. Özge Özpirinççi'nin bebeğinin cinsiyeti ne? Özge Özpirinççi'nin bebeğinin ismi ne? soruları aratılmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir bebek dünyaya getirdi. Magazin gündemine düşen haberler bir anda Özpirinççi'nin bebeği gündem oldu. Özge Özpirinççi'nin bebeğinin cinsiyeti ne? Özge Özpirinççi'nin bebeğinin ismi ne? soruları en çok aratılan konular arasına irdi.

Özge Özpirinçci, daha önce bebeğine "Üzüm" ismini vereceğini söyleyen Özpirinçci, hayranlarını şaşırtmıştı.

Haber türk'ten Aytekin Teker'e konuşan ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal yaptığı açıklamada, "Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi. Sezaryen doğum gerçekleşti" dedi.

Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını vermişti. Daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi.

Annelik sevinci yaşayan oyuncu Özge Özpirinçci, bebeğine 'Üzüm' ismini verdi

Annelik sevinci yaşayan oyuncu Özge Özpirinçci, bebeğine "Üzüm" ismini verdi

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