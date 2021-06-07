Özge Özpirinçci kimdir? 13 haftalık hamile olduğunu açıklayan Özge Özpirinçci kaç yaşında, aslen nerelidir?

"9 değil 13 haftalık hamileyim" diyerek müjdelediği hamilelik haberinin ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Özge Özpirinçci, Kavak Yelleri dizisinde ismini duyurmuştu. Buğra Gülsoy ile baş rolünü paylaştığı "Aşk Yeniden" dizisindeki "Zeynep" karakteriyle oldukça beğeni toplayan güzel oyuncu Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında, aslen nerelidir?

"9 değil 13 haftalık hamileyim" diyerek müjdelediği hamilelik haberinin ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Özge Özpirinçci, Kavak Yelleri dizisinde ismini duyurmuştu. Buğra Gülsoy ile baş rolünü paylaştığı "Aşk Yeniden" dizisindeki "Zeynep" karakteriyle oldukça beğeni toplayan güzel oyuncu Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında, aslen nerelidir?

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Kanal D'de Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı.

Özpirinçci ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.

Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.

ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Star Tv'de Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış, aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. 6 yıldır Burak Yamantürk ile ilişki yaşayan Özge Özpirinçci'nin Ağustos ya da Eylül ayındanikah masasına oturacağı tahmin ediliyor.

FİLMOGRAFİ

Sinema

2010 Veda Fikriye Hanım Başrol oyuncusu

2011 Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer

2014 Karışık Kaset İrem

2017 Acı Tatlı Ekşi

2020 Biz Böyleyiz Efsun

2020 Karakomik Filmler 2

2021 İnsanlar İkiye Ayrılır

Televizyon

2008 Cesaretin Var mı Aşka Ebru Karataş

2008 Kavak Yelleri Ada

2009 Melekler Korusun ( İpek Taşkır Üstündağ )

2010 Deli Saraylı (Dilruba)

2011-2012 Al Yazmalım (Asiye )

2012 Ağır Roman Yeni Dünya (Zehir Ahu)

2013-2014 Tatar Ramazan (Alin)

2014 Aramızda Kalsın (Görkem)

2014-2015 Aşk Yeniden (Zeynep Taşkın)

2017-2020 Kadın (Bahar Çeşmeli)

2019 Mucize Doktor

İnternet

2017 Fi (Sıla)

2021 Bir Denizaltı Hikayesi (Defne)