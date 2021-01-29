Özge Özpirinçci: Denize girmem neden olay oldu anlamadım!
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Özge Özpirinçci: Denize girmem neden olay oldu anlamadım!

29.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:40
Özge Özpirinçci: Denize girmem neden olay oldu anlamadım!

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaşacağı yeni dizisi için Bodrum'dan İstanbul'a döndü.

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaşacağı yeni dizisi için Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Etiler'de görüntülenen oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Yamantürk'le Bodrum'da denize girmesi hatırlatılınca, "Neden olay oldu, onu da anlamadım" dedi.

OCAK AYINDA DENİZE GİRDİLER

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bodrum'a demir atan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, yaz havasının yaşandığı ilçede tatillerini sürdürüyordu. İkili, ocak ayında yaşanan 20 derecelik güzel havayı fırsat bilip denize girmişti. Oyuncu çift, bu anları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

"EGE'DE HUZUR İÇİNDEYİZ"

Geçtiğimiz ay Etiler'de AVM'den çıkarken görüntülenen ikili, "İstanbul'da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege'ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz" demişti.

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

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