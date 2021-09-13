Özge Özpirinçci'den 6. ay pozu! - Haberler Magazin
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Özge Özpirinçci'den 6. ay pozu!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Özge Özpirinçci'den 6. ay pozu!

Sevgilisi Burak Yamantürk'ten hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medyada denizin altında karnı burnunda verdiği pozu paylaştı.

Sevgilisi Burak Yamantürk'ten hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medyada denizin altında karnı burnunda verdiği pozu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İlk ve Son dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettire Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kız bebek bekleyen oyuncu, sosyal medya hesabından da bir pozunu paylaştı.

ARKADAŞLARINDAN DESTEK

6 aylık hamile olan oyuncu, denizde çektirdiği bir pozunu 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak kalp emojileri koydu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 53 binden fazla beğeni aldı.

Damla Sönmez, Demet Evgar, Songül Öden, Gonca Vuslateri, Ceyda Düvenci ve Hazal Kaya gibi oyuncular da Özpirinçci'nin fotoğrafına kalp emojileri koyarak mutluluğunu paylaştı.

Kelebek'ten Onur Baştürk'e konuşan Özge Özpirinçci bebeğine vermek istediği ismi açıklamıştı...

Hürriyet - Magazin Haberleri
6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi

6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
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Haber: Özge Özpirinçci'den 6. ay pozu! - Haberler Magazin
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