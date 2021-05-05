Özge Karadağ Çaman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Özge Karadağ Çaman'ın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Özge Karadağ Çaman geliyor. Peki, Özge Karadağ Çaman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özge Karadağ Çaman'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Özge Karadağ Çaman'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edilmektedir. Peki, Özge Karadağ Çaman kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne? Ayrıntılar haberimizde.
ÖZGE KARADAĞ ÇAMAN KİMDİR?
Dr. Özge Karadağ Çaman, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde almıştır. 2017 yılında Londra Üniversitesi'nde sağlığı geliştirme konusunda mezuniyet sonrası bir program tamamlamıştır. 12 yıl Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmış, 2017 yılında Doçent ünvanını almıştır. Halen Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında savunmasız/dezavantajlı grupların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, toplum ruh sağlığı, damgalama ve ayrımcılık, sağlık hizmetlerine toplum katılımı, göç ve sürdürülebilir kalkınma konuları yer almaktadır. 15 yıldan uzun süredir Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapan Karadağ Çaman, aynı zamanda The Lancet COVID-19 Uluslararası Komisyonu ve Küresel Mutluluk Konseyi'nde görevlidir.