Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum!
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Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum!

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Birlikte çekildikleri fotoğrafları sayfasında paylaşan Gürel, altına romantik bir de not düştü.

Birlikte çekildikleri fotoğrafları sayfasında paylaşan Gürel, altına romantik bir de not düştü.

 "İyi ki doğdun sevgilim... Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı...

Teşekkür ederim olduğun kişi için... Bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun!"

Kaynak: Hürriyet

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