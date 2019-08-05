Özersay: "Kıbrıs'ta federal ortaklığın bugün şartları mevcut değildir"

Özersay: "Kıbrıs'ta federal ortaklığın bugün şartları mevcut değildir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti.

5.08.2019 18:01
Özersay:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti. (1)

Kaynak: AA
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