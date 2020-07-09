Özer: Ülkem Partisi kimsenin tapulu malı değildir" Ülkem Partisi Adana İl Başkanı Yaşar Özer, partisine yönelik parti içinde ve dışında faaliyet içerisinde olanları uyararak, "Ülkem Partisi kimsenin tapulu malı değildir"dedi.

Ülkem Partisi Adana İl Başkanı Yaşar Özer, partisine yönelik parti içinde ve dışında faaliyet içerisinde olanları uyararak, "Ülkem Partisi kimsenin tapulu malı değildir"dedi.

Özer yaptığı açıklamada, Ülkem Partisi'nin birilerinin babadan kalma mirası olmadığını ifade ederek,"Partimiz çıkar, şahsi menfaat, ikbal elde etmek için kullanacağı, aile şirketi, kanarya severler derneği hiç değildir. Sapkınlık yapıp, ahlaksızlık yapıp, bölücülük yapıp, boş beleş adamların barınabileği bir yer de değildir" diye konuştu.

Ülkem Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti siyasi partiler kanununa, yasalara, kanunlara göre kurulmuş, bir parti programı ve tüzüğü olan bir parti olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Partimiz, ülke genelinde emek vermiş kurucuları yöneticileri olan gönüllüleri olan, Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyaç duyduğu Türkiye Cumhuriyetini tekrar fabrika ayarlarına döndürüp yeniden laik, sosyal, hukuk devleti haline getirecek olan inanmışlarla yola çıkmış bir siyasi partidir. Ne inancımızdan, ne Ülkem Partisi üzerinde oynanan oyunlardan, ne kurulan kumpaslar bizi asla yıldıramaz yolumuzdan döndüremez." - ADANA

Kaynak: İHA