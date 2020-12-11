ÖZER UÇURAN ÇİLLER YOĞUN BAKIM SERVİSİNDEN ÇIKTI
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ÖZER UÇURAN ÇİLLER YOĞUN BAKIM SERVİSİNDEN ÇIKTI

11.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:31
ÖZER UÇURAN ÇİLLER YOĞUN BAKIM SERVİSİNDEN ÇIKTI

ESKİ başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

ESKİ başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane başhekimi  Dr. Cengiz Bavbek'in ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde: "20 Kasım'da iki omurga kırığı nedeniyle hastanemize başvuran Özer Uçuran Çiller'in omurga kırıklarına Omurga Sağlığı Merkezi ekibimiz tarafından ameliyat ile çimentolama işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen hastamız, enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra hasta katına çıkartıldı. Göğüs solunum terapisinin yanı sıra ortopedik rehabilitasyon süreci devam eden hastamızın genel durumu iyidir. Kısa bir süre daha devamı beklenen rehabilitasyon sonrasında taburcu etmeyi planlıyoruz"

      

     

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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