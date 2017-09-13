Özer, Tt Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Kars Şube Başkanı Oldu

Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Kars İl Şube Başkanlığı'na Halit Özer getirildi.



Türkiye'de 2016 yılında kurulan ve her geçen gün de şubelerini fazlalaştırarak büyüyen Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Kars'ta da İl Başkanlığı görevini turizmci Halit Özer'e verdi.



Genel Başkanımız Sayın Kemal Çetinin oluru, Genel Mali Sekreter Sayın Ömer Polat, Genel Sekreter Metin İşsever ile birlikte yönetim kurulu kararı ile bu görevin 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde kendisine verildiğini ifade eden Turizmci Halit Özer, "Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Kars ve ilçelerimizde yapılanmak üzere birçok üye kaydı yapacağız. Bu üyelerimiz tamamen servisçilerimiz, taksicilerimiz, dolmuşçularımız, otobüs firmalarımız ve ulaşım anlamında birçok sayıda gerek işverenler gerekse de sektör çalışanları olmak üzere üye kayıtları yapılacaktır" dedi.



Tabi ki bu oluşum ulaşım hizmetleri anlamında Kars ve Karslının birlik ve beraberlik içerisinde olarak daha standart ve uygun yaşam biçimi şeklinde hizmet kalitesini geliştirmek amacı ile kurulduğuna dikkat Özer, "Aynı zamanda ulaşım anlamında hizmet veren Tüm taksi, dolmuş, servis, otobüs gibi firma ve çalışanların da sesi olacaktır. Haksız rekabet, kayıt dışı çalışma gibi durumların da önüne geçilebilmek adına daha da güçlü ve kurumsal birliğimiz olmuştur. Bu nedenle Kars il ve ilçelerimizde kayıt yaptırmak üye olmak isteyen tüm işveren ve çalışanlarımızı bekleriz. Birlik ve beraberlik adına daha da yaşanılabilir bir ulaşım standart ile sendikacılığa ilk adım atacağız. Haklı ve haksızı ayıran kaliteli ve ilkeli sendikamızı Devletimize ve Milletimize bağlı bir çalışma şeklinde Kars ilimizde yürütülecektir" diye konuştu. - KARS