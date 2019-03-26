Özer Tekvando Okulu Öğrencileri Almanya İkincisi Oldu

Geçtiğimiz hafta, Nürnberg Berliner Platz salonunda yapılan Almanya Tekvando şampiyonasında, Nürnberg Özer Tekvando okulu öğrencileri, büyükler ve U18 dalında, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak, takım halinde Almanya ikincisi olmayı başardılar.

2 gün süren müsabakalar sonunda, dereceye giren sporcular kupa ile ödüllendirilirken, başarılarından dolayı izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldular. Tekvando Özer sahibi 6.dan Özer Güleç, yıllardır,başarıdan başarıya ulaştıklarını, başarının anahtarının disiplin için de, çok çalışmak olduğunu vurguladı.