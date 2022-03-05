Özer Matlı: "Yeşil Mutabakata uyum sürecinde uygulanacak politikaları yakından takip ediyoruz"

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorumlusu olduğu TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ile Türkiye Tarım Meclisi toplantılarına katıldı.Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, ocak ayında yaşanan enerji kesintileri, KDV indirimleri ile sektörlerin güncel sorunları değerlendirildi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorumlusu olduğu TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ile Türkiye Tarım Meclisi toplantılarına katıldı. Meclis Başkanı Necdet Buzbaş başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Gıda Sanayi Meclisi toplantısında, ülke ekonomisindeki gelişmeler ve gıda sektörüne etkileri ile KDV indiriminden sonra gıda şirketlerinin devreden KDV problemleri görüşüldü.

"Ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldık"

Toplantının açılışında konuşanBaşkan Özer Matlı, Türkiye'nin ocak ayında ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Süreci TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde yakından takip ettiklerini kaydeden Özer Matlı, "Konuyla ilgili olarak 24 Ocak tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'in katılımı ile sanayicilerimizi bir araya getiirdik. Burada sanayicimiz ihtiyaçlarını, taleplerini aktarma şansı buldu.Meclis Başkanımız Necdet Buzbaş'ın da katıldığı toplantıda gıda sektöründen de konuyla ilgili birçok açıklama geldi. Gıda tedarik zincirinin, gıda güvencesinin ve ihracatın aksamaması için gıda sektörünün bu kesintilerden muaf tutulması istendi. Talebimiz kısmi olarak karşılandı.İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bir durum ile bir daha karşı karşıya kalmayız" dedi.

Tarım Meclisi'nin gündemi maliyet artışları oldu

Başkan Özer Matlı, Meclis Başkanı Ülkü Karakuş'un başkanlığında gerçekleştirilen TOBB Türkiye Tarım Meclisi toplantısına da katılım sağladı. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, sektörün güncel sorunları ve sektördeki gelişmeler ele alındı.Tarımsal üretim maliyetlerindeki artışile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracata yönelik düzenlemelerinin ana gündem olduğu toplantıda konuşan Özer Matlı,Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Matlı, "Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda gündeme gelen düzenlemelere ülkemizin uyum süreci, bu süreçte oluşturulan ve oluşturulacak politika argümanlarını yakından takip ediyoruz" dedi. Toplantıda, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" hakkında Tarım Meclisi'ne bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Cengiz Budan, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Grup Sorumlusu Fatih Kaya'nın yer aldığı toplantıda, kamu temsilcileri ile sektörün talepleri ve gelişimi yönünde değerlendirme yapıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi