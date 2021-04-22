Bursa Ticaret Borsası Başkanı, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının tüm kesimlerin yüzünü güldürdüğünü söyledi

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin işletmeleri ve çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinden korumak üzere devreye sokulduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar 3,7 milyon kişinin bu ödenekten yararlandığını belirten Matlı, "Kısa çalışma ödeneği 1 Nisan itibarıyla sona erdirilmişti. Bu durum zaten getirilen yeni kapanma kararları nedeniyle iyice çıkmaza giren işletmelerin belini daha da büktü. Bunun üzerine kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınması için çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlere başladık. Bursa Ticaret Borsası olarak ödeneğin yeniden başlatılmasının üye işletmelerimiz ve çalışanları için hayati öneme sahip olduğunu yetkililere ilettik." ifadelerini kullandı.

Matlı, girişimlerin sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca işveren ve çalışana beklenen müjdeyi verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması tüm kesimlerin biraz olsun yüzünü güldürdü. İşveren ve çalışana rahat bir nefes aldırdı. Salgınla mücadelenin çetin bir şekilde devam ettiği bu zor dönemde böyle bir müjdeye tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Bu vesileyle iş dünyasının her zaman yanında olan ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması yönündeki talebimize olumlu yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kararın alınmasında büyük emeği bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na işverenler ve çalışanlar adına teşekkür eder, Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca