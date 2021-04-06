Özer Karadaş: "Hedefimiz puan ya da puanlarla ayrılmak"
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Özer Karadaş: "Hedefimiz puan ya da puanlarla ayrılmak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Özer Karadaş: 'Hedefimiz puan ya da puanlarla ayrılmak'

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, yarın karşılaşacakları Kırşehir Belediyespor maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini belirtti.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, yarın karşılaşacakları Kırşehir Belediyespor maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini belirtti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, yarın oynayacakları Kırşehir Belediyespor maçına ilişkin konuştu.

Teknik Direktör Özer Karadaş, Kırşehir Belediyespor ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Yarın sahamızda Kırşehir Belediyespor ile zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Oynayacağımız bu önemli müsabakadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Yarınki maçta oyuncumuz Furkan Sağman sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca sakat oyuncularımız var ve sakatlıkları devam ettikleri için bu oyuncularımızda oynayamayacaklar. Ama olsun biz bahanelere sığınmıyoruz. Kırşehir maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Her iki takım için de iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum" dedi.

"Oyuncularıma güveniyorum"

Kırşehir Belediyespor'un, ligin iddialı ekiplerinden biri olduğunu da belirten Karadaş, "Kırşehir gerçekten güçlü bir takım. Rakibimize karşı en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve müsabakadan puan ya da puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Ben oyuncularıma da güveniyorum. Eminim ki maça çıkıp en iyi sonucu almak için mücadele edeceklerdir. Sivas Belediyespor takımı genç ve yetenekli oyunculardan kurulu. Takımımızda eksik oyuncular olmasına rağmen, Kırşehir maçında görev alacak arkadaşlar ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu. - SİVAS

Özer Karadaş: 'Hedefimiz puan ya da puanlarla ayrılmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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