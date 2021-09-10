Özer Karadaş: "2. Lig'de kolay maç yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özer Karadaş: "2. Lig'de kolay maç yok"

Özer Karadaş: '2. Lig'de kolay maç yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, bu sezon TFF 2. Lig'in zor geçeceğini söyledi.

Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, bu sezon TFF 2. Lig'in zor geçeceğini söyledi. Karadaş, "Bu ligde kolay maç yok. Zor ve mücadeleci geçen maçlar oluyor. Burada önemli olan havayı yakalayan takımlar başarılı oluyor. İsimlerin burada çok önemli yok" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Karadaş, "Oyuncularımı kutluyorum lige güzel başladık. Bu maçlar sezonun ilk maçları ve çok zordur. Her takım için zordur. Biz de yeni bir takım olduğumuz için merak ediyorduk nasıl oynayacağımızı. Futbolcular da bizi ve seyircilerimizi yanıltmadılar. Yeni bir başlangıç ve daha da üzerine çıkacağız. Zevkli bir futbol oynattığımızı düşünüyoruz. İnşallah bunun üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ucuz futbol oynamayacağız"

Ligde bu sezon zor maçlar oynayacaklarını belirten Karadaş, "Maçta zaten topun bizde kalmasını istiyorduk. Sezon başından beri söylüyoruz, ucuz futbol oynamayacağız. Ayağa top oynayarak, seyirciye zevk vererek, çocuklar kendileri zevk alarak oynayabilecekleri bir futbol planlamıştık. Planladığımız gibi de oldu. Topun hakimi bizdik. Futbolcularım da sahada gayet iyiydi. Yüzde yüzlerini verdiler sahaya. Hırslı ve tempolulardı, tabii ki bu daha yolun başı. Bunun üzerine çıkmamız lazım. Daha zor maçlarımız var. Futbolcularıma da güveniyordum. İlk maçı da gayet olumlu ve güzel sonuçla tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Ligde kolay maç yok"

Karadaş, son olarak pazar günü deplasmanda Serik Belediyespor ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Serik maçı bizim için zor geçecek. Bu ligde kolay maç yok. Zor ve mücadeleci geçen maçlar oluyor. Burada önemli olan havayı yakalayan takımlar başarılı oluyor. İsimlerin burada çok önemli yok. Takım olmak, takım bütünlüğünü korumak en önemli olan şeyler. Biz takım bütünlüğümüzü sağladığımız sürece Sivas'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası patladı: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum
TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası patladı: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Hande Erçel Kylie Jenner
Spor Cristiano Ünal Karaman Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özer Karadaş: "2. Lig'de kolay maç yok" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:10:14. #1.16#

title