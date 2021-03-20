Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba hobisiyle atıyor
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Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba hobisiyle atıyor

20.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:44
Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba hobisiyle atıyor

Bubble Cafe işletmecisi Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba tutkusunu ile gideriyor.

Bubble Cafe işletmecisi Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba tutkusunu ile gideriyor.

Sadece yemek ve içeceklere değil, spor arabalara da büyük bir merak duyduğunu belirten İldirim, "Spor arabalara karşı merakım benim küçük yaşlarımda başladı. O zaman tabi spor araba sürmenin ne kadar keyifli olduğunu tam olarak bilmiyordum. Sadece gördüğüm arabalar hoşuma gidiyordu. Ama asıl büyülenmeyi spor arabaları kullandığım zaman yaşadım" dedi.

İldirim, spor arabaların hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Spor otomobiller diğer araçlara göre çok farklıdırlar. Öncelikle spor otomobiller tutkunun ve adrenalinin en güzel yansımasıdır. Sahip oldukları güçlü özellikler ile sizin yaşam tarzınızı ya da yaşama bakışınızı da yansıtmayı başarırlar. Spor otomobil dünyasını yakından takip ederim. Otomobil fuarlarını gezip araçları her zaman yakından incelerim. Spor arabalara günümüzde ilgi eskisine kıyasla çok daha fazla. Araçların çok dikkat çekici detayları ve yeni özellikleri her zaman ilgiyi canlı tutuyor. Spor araçlarda sıra dışı tasarımlar bizim gibi meraklılarını hep cezbediyor" dedi.

İşletmeciliğini yaptığı kafesinde de spor arabalara olan ilgisini tasarımlara yansıttığını belirten Özer İldirim, sözlerinin sonunda "Lezzetli yemekler ve içecekler ile müşterilerimizi ağırladığımız kafemizde de spor arabaları içeren konsepti tasarım olarak hayata geçirdik. Spor otomobillere dair bu türden görselleri her zaman görebilmek beni mutlu ediyor, aldığımız dönüşleri değerlendirdiğimizde müşteriler de mutlu" ifadesini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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