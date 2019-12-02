Özer Hurmacı Röportajı

02.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:13

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Özer Hurmacı, hayatta sağlıktan önemli bir şeyin olmadığını söyleyip yaralanan taraftarlar için üzüldüklerini söyledi. Attığı golü kale arkasında ağlayan genç taraftara armağan ettiğini söyleyen Hurmacı, "Hayattaki en önemli ve en güzel anlardan bir tanesiydi" dedi.