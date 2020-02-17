17.02.2020 01:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 01:25

Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.



TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, karşılaşmanın 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Özer Hurmacı, özür diledi.



Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA