Özer Hurmacı özür diledi
Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.
Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, karşılaşmanın 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Özer Hurmacı, özür diledi.
Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı. - BURSA