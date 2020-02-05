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Özer Hurmacı: Futbolda pes etmek yok

Bursaspor'un deneyimli oyuncusu Özer Hurmacı, son hafta alınan mağlubiyete ilişkin "Üzüldük ama futbolda pes etmek yoktur. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz” dedi.

05.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:19

'un deneyimli oyuncusu , son hafta alınan mağlubiyete ilişkin "Üzüldük ama futbolda pes etmek yoktur. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Dugout

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