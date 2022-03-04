Özer: "Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür" - Haberler

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Özer: "Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür"

AA, Kıvanç Gürbüz - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenen "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokol İmza Töreni" ile tüm okullardaki eş zamanlı deprem tatbikatına iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenen "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokol İmza Töreni" ile tüm okullardaki eş zamanlı deprem tatbikatına iştirak etti. (2)

Özer: Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür

Özer: Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür

Özer: Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür

Özer: Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Haberler

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