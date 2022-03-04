Özer: "Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenen "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokol İmza Töreni" ile tüm okullardaki eş zamanlı deprem tatbikatına iştirak etti. (2)