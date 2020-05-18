Özer: Covid19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz
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Özer: Covid19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer: "Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülke, sağlık çalışanları için Covid19'u 'Meslek Hastalığı' olarak tanımlamış ve iş ile ilişkili olduğunu kabul etmiştir. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını korumaya yönelik bu çabayı destekleyeceğine inanıyor ve bu konuda devletimizden gerekli girişimi yaparak Covid19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz" dedi.

Özer: Covid19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz
18.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:15

& ;Covid19 pandemisi; ortaya çıkma şekli, yayılımı, bulaş hızı ve bilinmezliği ile tüm dünyada aylardır infiale yol açtı. Günlük hayatta alışılan yaşam şeklini derinden sarsan bu durum, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için büyük tehdit olmuş ve kayıpları& ; beraberinde getirmiştir.

Sadece İstanbul'da coronvirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500'ün üstünde…

Kendilerini bilime ve toplum sağlığına adayan, kimi zaman oldukça zorlayıcı şartlarda çalışmalarına devam eden sağlık çalışanları ile sağlık hizmet sunucularının içinde bulunduğu pandemi süreci, kamuoyu tarafından da 'risk grubu' olarak kabul ve destek görmüştür. T.C Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın 29 Nisan tarihinde açıkladığı rakama göre Türkiye'de 7 bin 428 sağlık çalışanının testi pozitif çıkmıştır. Tabip Odası'nın 4 Mayıs'ta hazırladığı rapora göre ise sadece İstanbul'da coronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500'ün üzerindedir.

Tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için ortaya çıkan risk tablosu karşısında Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid19 konulu 2020'ye 12 sayılı genelgesini 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlamış ve genelgede: 'Coronavirus hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğu söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil, 5510 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerektiğini bildirmiştir' buna göre sağlık çalışanları açısından da bu durumun meslek hastalığı olmadığını, bu bildiri ile birlikte sağlık çalışanlarının hastalık ve ölümü halinde gerek kendileri gerekse ailesinin ve& ; mirasçılarının herhangi bir hak talep etmesinin önünü kesmiştir.

Kaynak: Snob Magazin

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