Özer: "Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı" - Haberler
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Özer: "Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı"

AA - Güncel
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15 bin öğretmenin atama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Solondaki katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Video izlenmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

15 bin öğretmenin atama programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Solondaki katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Video izlenmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (1)

Özer: Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı

Özer: Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı

Özer: Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı

Özer: Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı

AA - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kongre, Güncel, Haber

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