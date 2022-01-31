Özer: "Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı"
AA - Güncel
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15 bin öğretmenin atama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Solondaki katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Video izlenmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde...
15 bin öğretmenin atama programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Solondaki katılımcılar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Video izlenmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (1)