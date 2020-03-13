Özer; "Bodrum değil, Milas Bodrum Havalimanı" Milas Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe sınırları içinde bulunan Milas Bodrum Havalimanın adının bazı uçak firmaları tarafından sadece "Bodrum Havalimanı" olarak kullanılmasına tepki göstererek havalimanın adının tam ve eksiksiz bir şekilde "Milas Bodrum Havalimanı" olarak kullanılmasını istiyor.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe sınırları içinde bulunan Milas Bodrum Havalimanın adının bazı uçak firmaları tarafından sadece "Bodrum Havalimanı" olarak kullanılmasına tepki göstererek havalimanın adının tam ve eksiksiz bir şekilde "Milas Bodrum Havalimanı" olarak kullanılmasını istiyor.



Milas ilçesi sınırları içinde olmasına ve ilçe merkezine sadece 16 km mesafede bulunmasına rağmen bazı havayolu firmalarının uçak içi anonslarında, havalimanı duyuru panolarında ve uçak biletlerinde sürekli olarak sadece "Bodrum Havalimanı" denilmesine karşı çıkan Milas Ticaret ve Sanayi Odası havalimanın adının resmiyetteki şekliyle "Milas Bodrum Havalimanı" olarak kullanılmasını istiyor. Bu konuda ilk adımını geçen yıl atan MİTSO, bazı havayolu firmalarına yazılı başvuruda bulunarak havalimanın adının doğru ve tam şekliyle "Milas Bodrum" olarak anons edilmesini ve yazılmasını talep etmişti. MİTSO'nun talebini dikkate alan bazı havayolu firmaları "Milas Bodrum" adını kullanmaya başlamışlardı. Ancak son aylarda bazı uçak firmaların yine gerek uçak içi ve havalimanı anonslarında, gerekse havalimanı panolarında, gerekse de biletlerde sürekli olarak sadece "Bodrum" adının kullanılmaya başlaması üzerine MİTSO ilgili uçak firmalarına yeniden yazılı başvurularda bulunarak havalimanın Milas ilçesi sınırları içinde bulunduğunu hatırlatarak adının tam ve doğru şekliyle "Milas Bodrum Havalimanı" şeklinde kullanılmasını talep etti.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Bodrum Havalimanın Milas ilçe sınırları içinde olduğunu belirterek "Milas Bodrum Havalimanı, Milas ilçesi sınırları içindedir. Havalimanımız Milas ilçe merkezine 16 km. Bodrum ilçe merkezine ise 40 km. mesafesindedir. Havalimanımızın adı tam ve doğru şekliyle 'Milas Bodrum Havalimanı'dır. Kaldı ki, söz konusu uçak firmalarının biletlerinde, duyuru panolarında "Amasya Merzifon", "Balıkesir Edremit", "Ordu Giresun", "Alanya Gazipaşa", "Tekirdağ Çorlu" gibi çift adlı diğer havalimanlarının adları tam olarak anons edilmekte ve kullanılmaktadır. Sadece Milas Bodrum Havalimanının adı tek adla "Bodrum" olarak kullanılmaktadır. Bu durum Milaslılar olarak bizleri üzmektedir. Bu durumun düzeltilmesini ve Milas Bodrum Havalimanın adının tam ve eksiksiz şekilde anons edilip yazılmasını istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA