Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıya inanıyor
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıya inanıyor

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıya inanıyor

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, "Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, "Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum." dedi.

Özer Bayraktar, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan röportajında, geçen sezonki planlamaları, bu sezonki durumları ve gelecekteki hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon kısmetsizlikler yaşadıklarını kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezon başındaki planlamamız şuydu; Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar ama bunu yaparken de kulüp ekonomisini ön planda tutar. Bu planlamamız doğru bir biçimde ilerledi. Hatta öyle bir duruma geldik ki takımın verdiği enerji bizi çok farklı noktalara taşıdı. Emeklerimizin karşılığını alıyorduk ki kısmetsizlikler yaşadık. Sakatlıklar ve pandemi süreci bizi çok olumsuz etkiledi. Ayrıca o sürece taraftarımızla devam etseydik, o büyük güçle bugün inanılmaz duygular yaşıyor olacaktık."

Bayraktar, bu sezon lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, "Ancak sonrasında gerek teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı'nın gelmesiyle, sonrasında da takımımıza takviye ettiğimiz futbolcularla büyük ilerleme kaydettik. Bugün Süper Lig'de yine yarışın içindeyiz, yine taraftarlarımızın mutluluğu ve gururu için mücadele ediyoruz. Umuyorum ki daha da iyi olacağız. Özellikle pandeminin sonlanması ve taraftarlarımızla buluştuğumuzda, bambaşka bir havaya bürüneceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'yı uzun yıllardır görev aldığı yerlerde takip ettiğini belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Başarılı ancak başarılarını taçlandıramamış bir kişi olarak görüyordum. İlkeli, karşı tarafa kendi düşüncesini aktaran ve sinerji yaratan bir karakteri var. Zaten oyuncu grubunun geri dönüşleri de bu düşüncemi teyit eder nitelikte. Bazen insanların ve kurumların futboldan, özellikle Türk futbolundan manevi olarak alacakları olur. Sayın Abdullah Avcı ve Trabzonspor bu noktada birleşmiştir. Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum."

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıya inanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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