Özen: "Erdek sualtı sporları için çok elverişli"
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Özen: "Erdek sualtı sporları için çok elverişli"

Özen: 'Erdek sualtı sporları için çok elverişli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erdek'e bağlı İlhanlar Mahallesi'nde gerçekleşen "Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası"nı izleyen Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Balıkesir ve özellikle Erdek, su altı sporları için çok elverişli" dedi.

Erdek'e bağlı İlhanlar Mahallesi'nde gerçekleşen "Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası"nı izleyen Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Balıkesir ve özellikle Erdek, su altı sporları için çok elverişli" dedi.

Balıkesir ilinde ve Erdek'te çok uzun bir sahil şeridi olduğuna dikkati çeken Şahin Özen, "Pandemi sebebiyle iki yıl ara vermek zorunda kaldığımız zıpkınla balık avı şampiyonasını Erdek'te başlattık. 25 takımdan 100 sporcunun katılması çok önemli. Yani iştirak çok yüksekti. Şampiyonanın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Erdek'te bu çeşit faaliyetler düzenleyeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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