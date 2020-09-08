Özellikleri ile diğer fıstıklardan ayrılıyor.

Özellikleri ile diğer fıstıklardan ayrılıyor... Tescilletiği 'Akıncı fıstığı' ile teşekkür belgesi aldı

Tescillenen Akıncı fıstığı, diğer fıstıklara oranla daha iri olurken, diğer fıstık çeşitlerine göre 1 ay sonra yetişiyor ve her yıl ürün veriyor

KİLİS - Kilisli Fıstık üreticisi Mümtaz Akıncı, fıstık üretimi alanında yaptığı çalışmalar ile diğerlerinden farklı olan "Akıncı" fıstığını üreterek tescilini yaptırdıktan sonra 2 bin fıstık ağacı yetiştiriyor.

Gaziantep başta olmak üzere bir çok bölgede en iyi fıstık yetiştiricisi ünvanları da bulunan Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstıklar ile hem ismini hemte soy ismini tescil ettirdi. Daha önce yetiştirdiği Mümtaz Fıstığını tescil yaptıran Mümtaz Akıncı, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelediği araştırdığı ve sonrada onay verdiği "Akıncı" fıstığının tescilini de önceki yıl alarak, 2 bin fıstık ağacı daha dikimi yaptı.

Defalarca örnek çiftçi seçilen Mümtaz Akıncı, fıstık üzerinde uzun süredir çalıştığını ifade ederek, "Akıncı fıstığını ürettiğimizde Siirt fıstığı olarak zan ettik. Sonra baktık ki Siirt fıstığından hiçbir ilgisi yok. Siirt fıstığının yaprağı daha geniş ve sarı, bunun yaprağı, daha sık, daha yeşil şekilde, Antep fıstığını da benzer yaprağı, Siirt fıstığından daha iri, bu gelişme üzerine Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü müracaat ettim. Gelip incelediler, Ankara'dan gelerek inceleme yaptılar. Yaz kış demeden gelerek her şeyini incelediler. Ayrı bir cins olarak, Akıncı fıstığı diye tescil edildi. Ayrıca yine Mümtaz diye bir fıstık çeşidimiz var. Onu da daha önce tescil ettirdik. Akıncı fıstığı Antep ve Siirt fıstığı biraz geç yetişiyor. Diğer fıstık çeşitlerine göre, yaklaşık 15 gün sonra olgunlaşıyor. Aroması daha güzel, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Kilis'e geldiğinde valimiz ikram etti. O zaman çok beğenmişlerdi. Daha sonra teşekkür belgesi gönderdiler. Bu fıstık sadece bende var, ben bu fıstık çeşidini üretiyorum. 70-80 Akıncı fıstığı ağacım var, Ama ben 2 bin ağacı daha aşıladım. Yavaş yavaş verime binmeye başladılar. Bu fıstık başka bir yerde yok, olacak olsa tescili yapılmazdı. 400 dönüm üzerinde fıstık bahçem var" dedi.

Adı ve soyadını fıstık türlerinde yaşatıyor

Mümtaz Akıncı'nın hem ismi hemde soy ismi fıstık olarak tescil edildi. Daha önce Mümtaz son olarak da akıncı fıstığının tescil edilmesinden sonra Mümtaz Akıncı'nın hem ismi hem soy ismi tescillenmiş oldu.

Kaynak: İHA