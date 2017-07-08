Özelleştirme Kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazların satışı onaylandı.



ÖİB'in söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 11 taşınmazın ihalede en yüksek teklifi veren kişilere satışına onay verildi.



Bu kişilerin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatlar İdare lehine irat kaydedilecek ve ihaleler iptal edilecek.



Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan başka bir ilana göre de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 11 taşınmaz 23 Ağustos'ta, Gölbaşı ilçesinde 17 taşınmaz 28 Ağustos'ta pazarlık usulüyle düzenlenecek ihalede satışa sunulacak.