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Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'da 2 ve Erzurum'da 1 taşınmazın devrine onay verdi.

Özelleştirme kararları
17.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:03

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'da 2 ve Erzurum'da 1 taşınmazın devrine onay verdi.

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Gölbaşı'nda yer alan taşınmazın pazarlık usulüyle yapılan satış ihalesi sonucunda, 960 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Faruk Aktarli'ye satılması kararlaştırıldı.

Ankara Gölbaşı'nda yer alan bir başka taşınmazın da yine satış ihalesinde 970 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Faruk Aktarli'ye devri onaylandı.

Aktarli'nin idare aleyhine açtığı davalar nedeniyle bu kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde, teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilecek. Bu durumda ikinci en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruluşlarla sözleşme imzalanmayacak.

Öte yandan, Erzurum Oltu'da yer alan taşınmazın da 1 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özkar Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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