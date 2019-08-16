Özelleştirme kararları

16.08.2019 09:59

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

Özelleştirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'ndeki 40 bin 530,75 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 17 milyon 260 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ahmet Göktaş'a satılmasına karar verildi. Aynı ilçenin Yahşi Mahallesi'nde bulunan 64 bin 134,59 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 34 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri Emlak Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan bin 456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle yapılan ihalesinde 6 milyon 300 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ebru Cemile Çiçen'e satılmasına onay verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki 7 bin 217,39 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesinde 42 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Nur Çetin Taşkent-Mehmet Özgür Özgen Ortak Girişim Grubuna satılması uygun bulundu.

Niğde'nin merkez ilçesi Sarı Köprü Mahallesi'ndeki bin 313,85 metrekare taşınmasın satış yöntemiyle yapılan ihalesinde 6 milyon 750 bin lirayla en yüksek teklifi veren Halil Dişkaya'ya satılmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsamına alınan yerler

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Ahiköy-1 ve Ahiköy-2 hidroelektirk santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ'ye ait İzmir'in Aliağa ilçesi Aliağa Mahallesi'nde bulunan 39 bin 862,35 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazla isale hattının geçtiği 2043, 851, 852, 864, 865 parsellerindeki şirket adına tescili irtifak hakları ve şirket adına tapu tescil işlemleri devam eden 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861 ve 866 parsellerdeki irtifak haklarının özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Adıyaman, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların da özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesi uygun bulundu.

Kaynak: AA