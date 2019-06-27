Özelleştirme kararı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki taşınmazın satışı onaylandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki taşınmazın satışı onaylandı.
ÖİB'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kemankeş Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 25 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özyazıcı İnşaat Elektrik Makina Müşavirlik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına onay verildi.
Kaynak: AA
Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Son Dakika Haberleri