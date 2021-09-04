Özelleştirme kapsamındaki Tortum HES ve bazı taşınmazların satışı onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özelleştirme kapsamındaki Tortum HES ve bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme kapsamındaki Tortum HES ve bazı taşınmazların satışı onaylandı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ve çeşitli illerdeki taşınmazların satışına ilişkin kararları onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ve çeşitli illerdeki taşınmazların satışına ilişkin kararları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Tortum HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının ihalesinde 222 milyon 710 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mila Enerji Anonim Şirketi'ne verilmesi uygun bulundu.

Kararla, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya Kemer'deki taşınmazın ihalesinde en yüksek teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret AŞ'ye, Kayseri Kocasinan'daki taşınmazın da en yüksek teklifi veren Gross38 Toptan ve Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketine devri onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Sincan'daki 2 ayrı taşınmaz da ihalesinde en yüksek teklifi veren SY Güneş Enerjisi Anonim Şirketi'ne devredilecek.

Adana Çukurova'daki taşınmazın Platex Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ve Antalya Döşemealtı'daki taşınmazın Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Iğdır'ın Merkez ilçesindeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların en yüksek teklifi veren Doğucan Fırat Arslantürk'e, Edirne Keşan'daki taşınmazın da Keşan Atılım Ortak Girişim Grubu'na satışına onay verildi.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın Didim'deki taşınmazın en yüksek teklifi veren Özbilek İnşaat Turizm Ticaret AŞ'ye, Şanlıurfa Karaköprü'deki taşınmazın da Serdar Polat'a devri uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Ankara Gölbaşı'ndaki bazı taşınmazların, en yüksek teklifi veren Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Limited Şirketi'ne satışı da onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Ticaret Bakanı Muş: 'Stabilizasyon büyük oranda sağlandı.
Ticaret Bakanı Muş: "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı.
Çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan müteahhitler greve başlıyor! 9 Eylül'de başlayacak, 15 gün sürecek
Çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan müteahhitler greve başlıyor! 9 Eylül'de başlayacak, 15 gün sürecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Alper Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özelleştirme kapsamındaki Tortum HES ve bazı taşınmazların satışı onaylandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:40:38. #1.16#

title