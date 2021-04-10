Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin satışlar ve imar planı değişiklikleri onaylandı
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Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin satışlar ve imar planı değişiklikleri onaylandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin satışlar ve imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı 2 taşınmazın satışı ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ve Maliye Hazinesine kayıtlı bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen...

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı 2 taşınmazın satışı ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ve Maliye Hazinesine kayıtlı bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kararlar onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi, Mavişehir Mahallesi'ndeki, 1494,66 ve 1499,95 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde, 13 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Türk Metal Sendikasına satışı uygun bulundu.

Aynı şirkete ait Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi'ndeki, 3 bin 791,34 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 17 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Feyfer İnşaat Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bulutbey İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Demirok Yapı Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Ortak Girişim Grubuna satılmasına karar verildi.

Öte yandan, mülkiyeti Türkşeker adına kayıtlı Eskişehir Beylikova ve Çifteler, Karaman ve Sivas merkez ilçelerindeki parsellere ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Şanlıurfa-Karaköprü, Ankara-Çankaya, Muğla-Bodrum, Eskişehir-Odunpazarı ilçelerindeki parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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