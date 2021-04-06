Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana Sarıçam'daki taşınmaz ve Aydın Didim'de yer alan mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ adına kayıtlı parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı parsele ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla Datça'daki taşınmazın çevre düzeni ile imar planı değişiklikleri ile Tokat Zile, Kırıkkale Yahşihan ile mülkiyeti Sümer Holding adına kayıtlı Malatya Yeşilyurt'taki parsellere ilişkin imar planı değişikliklerine de onay verildi.

Mülkiyeti Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Erzincan Üzümlü, Gümüşhane Şiran'deki taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylanırken, İstanbul Arnavutköy, Kırklareli Lüleburgaz'daki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Öte yandan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Yenimahalle'deki taşınmazın en yüksek teklifi veren teklif sahibine satışına karar verildi.

Özelleştirme programındaki Sakarya Kocaeli'deki taşınmazların, kapsamında olmayan hisseleri de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Buna göre, söz konusu taşınmaz, bir bütün olarak satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri de 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık