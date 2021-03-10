Özelleştirme kapsamındaki 25 taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan 11 ildeki 25 ayrı taşınmazın satışı ile bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine onay verildi.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan 11 ildeki 25 ayrı taşınmazın satışı ile bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ihale komisyonunun 11 ildeki 25 ayrı taşınmazın satışına ilişkin kararları onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2 ayrı taşınmaz, Antalya'nın Alanya, Erzurum'un Yakutiye, Tunceli'nin Ovacık ilçelerindeki taşınmazlar ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 5 ayrı taşınmazın satışı uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazın bir bütün halinde satışına ilişkin ihalenin de onaylanması kararlaştırıldı. Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın Didim'deki 8 ayrı taşınmaz, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 2 ayrı taşınmaz ile Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki taşınmazın satışına da onay verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Gümüşhane'nin Kelkit, Niğde'nin Merkez ilçelerindeki taşınmazların satışı da onaylandı.

- Bazı taşınmazlara ilişkin imar planı düzenlemeleri yapıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçeleri, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi ile Kastamonu'nun Daday ilçesindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklerinin onaylanmasına karar verildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazlara yönelik plan değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar ise reddedildi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki taşınmaza ilişkin plan değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda bazı değişiklik talepleri kabul edildi.

Mülkiyeti Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki taşınmaz ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Edirne'nin Merkez, Erzincan'ın Tercan, Muş'un Bulanık, Tokat'ın Artova ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki taşınmaza ilişkin plan değişikliği de onay aldı.

Öte yandan ÖİB'nin İstanbul Şile'de iki ayrı taşınmazın satış ihalesinin onaylanmasına ilişkin kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun