Özelleştirme İdaresi, Yalova'daki 5 taşınmazın satışını onayladı
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Özelleştirme İdaresi, Yalova'daki 5 taşınmazın satışını onayladı

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Özelleştirme İdaresi, Yalova'daki 5 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yalova'daki 5 ayrı taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yalova'daki 5 ayrı taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazın, yapılan ihalede 3 milyon 975 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bahar Şeker'e satılması kararlaştırıldı. Aynı mahalledeki bir başka taşınmazın da ihalede verilen en yüksek teklif olan 4 milyon 460 bin lira karşılığı yine Bahar Şeker'e satışı uygun bulundu.

Yalova'nın merkez ilçesi Elmalık Köyü'ndeki taşınmazın 1 milyon 930 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ömer Okucu'ya satışı onaylandı.

Aynı ilçenin Kazımiye Mahallesi'ndeki taşınmazın da 1 milyon 860 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satışına onay verildi.

Bu mahalledeki bir başka taşınmazın da ihalede verilen en yüksek teklif olan 2 milyon 40 bin lira bedelle yine Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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