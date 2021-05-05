Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait 6 ildeki bazı taşınmazların ihalelerini gerçekleştirdi
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Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait 6 ildeki bazı taşınmazların ihalelerini gerçekleştirdi

Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait 6 ildeki bazı taşınmazların ihalelerini gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Muş, Yozgat ve Nevşehir'deki bazı taşınmazlar özelleştirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Muş, Yozgat ve Nevşehir'deki bazı taşınmazlar özelleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Erzincan'ın Çayırlı ilçesi, Balıklı Köyü'ndeki 22 bin 300 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekilerin, "satış" yöntemiyle yapılan ihale sonucu, 126 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet İçen'e satılmasına karar verildi.

TÜRKŞEKER'e kayıtlı, Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Mahallesi'ndeki 30 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın ihalesi sonucu 280 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Lütfü Küçük'e, Çadırkaya Mahallesi'ndeki 11 bin 255 metrekare ve 17 bin 435 metrekare yüzölçümlü iki taşınmaz ve üzerindekilerin de 1 milyon 11 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Abdullah Yıldız'a satışı kararlaştırıldı.

Aynı kurum adına kayıtlı, Sivas'ın Suşehri ilçesi Karaağaç Köyü'ndeki 7 bin 604,74 metrekare, 10 bin 362,93 metrekare ve 26 bin 851,33 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindekilerin bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 1 milyon 331 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Metehan Yaman'a satılmasına karar verildi.

Öte yandan, TÜRKŞEKER adına kayıtlı Kahramanmaraş, Muş, Yozgat ve Nevşehir'deki bazı taşınmaz ve üzerindekilerin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilam ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucu, en yüksek teklifi veren kişilere satışı, bu kişilerin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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