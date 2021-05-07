Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı
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Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı

Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ilana çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ilana çıktı.

ÖİB'nin söz konusu taşınmaz satışına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.

İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi. İhale için istekliler 8 Eylül saat 17.00'ye kadar teklif verilebilecekler.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhaleye katılım için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı'nın satın alınması ve ÖİB'nin internet sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesi'nin imzalanması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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