Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'daki 3 taşınmazın satışını onayladı
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Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'daki 3 taşınmazın satışını onayladı

05.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:20
Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'daki 3 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki üç taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki üç taşınmazın satışına onay verdi.

Kurumun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki 7 bin 355,34 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 6 milyon 380 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Emin Arslan'a satışı onaylandı.

Şirketin aynı mahallede bulunan 5 bin 795,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazının yapılan ihalede 4 milyon 401 bin lirayla en yüksek teklifi veren Enver Karakeçili'ye, 2 bin 879,78 metrekare yüzölçümlü taşınmazının ise 2 milyon 640 bin lirayla yine en yüksek teklifi sunan Asia Otomotiv Yedek Parça Ltd. Şti.'ye satılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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