Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışını onayladı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışını onayladı

23.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:56
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında yer alan İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında yer alan İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaş Mahallesi'nde bulunan 4 bin 289,68 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan ihalede 2 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Altunbay'a satılması kararlaştırıldı.

Maliye hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi, Altınkum Mahallesi'nde bulunan 1196,24 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da yapılan ihalede 7 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pamir Havlu Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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