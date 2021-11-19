Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2021 Tarihli ve 31664 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2021 Tarihli ve 31664 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete
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