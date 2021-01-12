Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara ve Muğla'daki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında yer alan Ankara ve Muğla'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında yer alan Ankara ve Muğla'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebey Mahallesi'nde bulunan 1856,78 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan ihalede 6 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Er Metal Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Maliye hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde bulunan 355 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise yapılan ihalede 468 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Köseoğlu'na satışı uygun bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya